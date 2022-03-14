درويش لtayyar.org: لهذا السبب يعزف ميقاتي عن الترشح

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أكد عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش لموقعنا أن عزوف الرئيس نجيب ميقاتي عن الترشح شخصياً سببه أن يريد ترك المجال أمام الشباب الطرابلسي وكذلك لأنه يريد أن يصبّ جهوده على العمل الحكومة وإجراء الاستحقاق الانتخابي لأن الظروف تشبه نوعاً ما ظروف عام 2005 حين نجح بإجراء الاستحقاق الانتخابي وكانت الأوضاع عصيبة.

وقال درويش:"أنا تقدّمت بترشحي والرئيس ميقاتي لن يكون بعيداً عن الساحة الطرابلسية من خلال تيار العزم وهو بذبك سيدعم لائحة قريبة منه، وفي الأيام المقبلة ستتضح الأمور أكثر حول الأسماء الكاملة لهذه اللائحة".

واعتبر درويش أن عزوف الرئيس ميقاتي عن الترشح لا يترك الساحة خالية أمام الطارئين بل بالعكس إنما سيسمح له بدعم لائحة من بين أكثر من لائحة حاضرة في طرابلس.