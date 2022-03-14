على خلفية انقطاع الكهرباء...رؤساء بلديات في وسط البترون وجردها لوحوا بخطوات تصعيدية

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أصدر رؤساء البلديات في وسط منطقة البترون وجردها بيانا، شجبوا فيه "معاناة الأهالي في ما لا يقل عن 15 بلدة في جرد قضاء البترون ووسطه منذ اكثر من خمسة ايام من انقطاع في التيار الكهربائي، في ظل عاصفة ثلجية وتدن كبير بدرجات الحرارة، علما ان قائمقام البترون روجيه طوبيا ورئيس اتحاد البلديات مرسيلينو الحرك ورؤساء البلديات المعنيين أجروا الاتصالات اللازمة بالجهات المعنية لكنها لم تثمر لهذه المشكلة التي تضاف الى المشاكل العديدة التي يعاني منها المواطنون".



ورأوا انه "اذا كان السبب الرئيسي هو اضراب عمال مؤسسة كهرباء لبنان وفق نقابة المستخدمين في هذه المؤسسة، فما الذي يمنع نقيب المستخدمين من الاجابة على هاتفه بالرغم من اتصالاتنا المتكررة، خصوصا وان هؤلاء المستخدمين وعائلاتهم وذويهم هم اول من يدفع ثمن انقطاع الكهرباء. واننا بالمناسبة اذ نؤكد وندعم حصول المستخدمين على حقوقهم، الا اننا نجد بأن هذا الاضراب بدل ان يوصل صوتهم الى المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة يعاقب المستخدمين وعائلاتهم وابناء هذا القضاء".



واكدوا انه "امام هذا الواقع نرفع الصوت عاليا ونناشد كل المعنيين رأفة بالشعب الذي يرزح تحت اعباء اقتصادية واجتماعية تفوق قدرته على التحمل، نناشدهم وضع حد لهذه المهزلة واجراء ما يلزم وفي السرعة الممكنة لتأمين الكهرباء والا سنضطر آسفين الى اتخاذ خطوات تصعيدية قد لا تليق بعادات وتقاليد اهلنا في قضاء البترون".