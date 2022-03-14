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قوى الامن توقف مروّج مخدّرات وشخصَين يزوّدانه بها

14
MARCH
2022
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - صيدا في وحدة الشّرطة القضائية حول قيام أحد الأشخاص بترويج مواد مخدّرة في مدينة صيدا، وبتاريخ 2-3-2022 ومن خلال الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت دورية من المكتب المذكور من توقيف المشتبه، ويدعى: م. ق. (من مواليد عام 1996، لبناني)

وقد ضُبِط بحوزته 38 غ. من حشيشة الكيف، 8 غ. "ماريجوانا" و16 حبّة مخدّرة "كبتاغون"، و1,2 غ. من مادّة "كريستال ميث" المخدّرة.

وبالتحقيق معه، اعترف بالاستحصال على المخدّرات من شخص مجهول الهوية في محلّة طريق المطار، ومن شخص آخر في صيدا، يُدعى (أ. م.) مجهول باقي الهوية.

وكشفت المديرية في بيان أنه بتاريخ 3-3-2022، وبعد رصدٍ ومتابعة، ومن خلال التنسيق مع مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في بيروت، وبمؤازرة قوّة من عناصره، تمّ توقيف أحد الشخصين المذكورَين، بكمينٍ محكمٍ في محلّة طريق المطار، وتبيّن أنّه يدعى: م. ب. (من مواليد عام 2005، لبناني)

وضُبِطَ بحوزته 332غ. من حشيشة الكيف، 74غ. "ماريجوانا"، 70 حبّة مخدّرة من نوع "كبتاغون"، 10غ. كوكايين، مبلغ 10,000,000 ليرة لبنانية، و815 دولاراً أميركياً.

وبتاريخ 8-3-2022، ومن خلال المتابعة، وبعد أن تمّ تحديد كامل هوية ومكان وجود (أ. م من مواليد عام 1991، فلسطيني الجنسية)، داهمته قوّة من المكتب، وتمكّنت من توقيفه في صيدا وضبطت بحوزته كميّة من حشيشة الكيف.

وبحسب البيان، فإن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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