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الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع اوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها

14
MARCH
2022
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم، الاوضاع الامنية في البلاد، وحاجات المؤسسة العسكرية، لا سيما في الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة السائدة والتي انعكست سلباً على اوضاع العسكريين، والسبل الآيلة الى معالجة هذا الوضع. كما تطرق البحث الى التطورات السياسية ومستجداتها، وعمل اللجان الوزارية والملفات التي تتولى درسها.
الرئيس الياس المر
 
واستقبل الرئيس عون، رئيس مؤسسة "الانتربول" نائب رئيس الوزراء السابق المحامي الياس المر ونجله ميشال الياس المر، وشقيقته السيدة ميرنا المر ابو شرف، الذين وجهوا دعوة الى رئيس الجمهورية الى الاحتفال الذي تقيمه العائلة في بداية شهر نيسان المقبل، لمناسبة مرور سنة على وفاة الرئيس الراحل ميشال المر. 
 
وخلال اللقاء، تم التداول في الاوضاع العامة في البلاد، والتطورات المحلية والدولية، اضافة الى الاستحقاق الانتخابي النيابي ودور مؤسسة "الانتربول".
 
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