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حجار يعلن بدء مرحلة الدفع لبرنامج "امان".. وهذا ما كشفه عن قيمة المساعدة الشهرية

14
MARCH
2022
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أعلن وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار، عن "بدء مرحلة الدفع عبر مراحل لبرنامج "أمان" وستصل رسالة لكل أسرة أسبوعياً مع تحديد المبلغ الشهري بالدولار، مع مفعول رجعي منذ بداية العام".

حجار وخلال مؤتمر صحافي حول انطلاق مرحلة الدفع لبرنامج أمان، أحد برنامجي شبكة "دعم" للحماية الإجتماعية، قال حجار: "نتمنى سريعاً انطلاق خطة التعافي الاقتصادي وتثبيت سعر صرف الدولار وتحرير أموال المودعين ومعاشاتهم الشهرية".

و اضاف حجار: "تسجّلت 580 ألف أسرة لبنانية على المنصة الخاصة ببرنامج "أمان"، وتابعنا فرز العائلات ألكترونيا بدأت الزيارات المنزلية في شهر شباط لـ200 ألف أسرة من التي تستوفي الشروط".

ولفت حجار إلى أن "قيمة المساعدة الشهرية ضمن برنامج "أمان" هي عبارة عن 25$ كمبلغ ثابت للأسرة الواحدة و 20$ عن كل فرد/ 6 أفراد كحد اقصى".

وتايع: "سيتمّ إختيار 87 ألف طالب من الأسر المستفيدة المسجّلين في المدارس الرسمية والمهنية، للإستفادة من مساعدة مدرسية لسنة واحدة".

وامل حجار أن يكون نجاح تطبيق برنامج "أمان" هو اثبات ايجابي لشفافيتنا وعملنا المهني الدؤوب.

 

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