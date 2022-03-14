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إستعدوا لهذا الطقس!

14
MARCH
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداغائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بمتوسط 8 درجات مع دخول الكتلة الهوائية القطبية الاكثر برودة، حيث تهطل أمطار محلية متفرقة وتتساقط حبات البرد مع انفراجات واسعة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر ومادون ذلك في الشمال. نحذر من تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية ابتداء من 500 متر وما فوق ومن ضباب كثيف على المرتفعات.
وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: تستمر (GRETTA) (اللؤلؤة) المتمركزة فوق تركيا بالسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط مصحوبة بمتساقطات خفيفة ، ورياح شمالية باردة مع دخول الكتلة القطبية الباردة التي ستؤدي الى تدن ملحوظ في درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات، وتكون جليد على الطرق التي تعلو عن 500 متر حتى منتصف الاسبوع .
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13و 22 درجة مئوية).

 

- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا مع أمطار خفيفة متقطعة وانفراجات واسعة خلال النهار، ورياح شمالية باردة وانخفاض بسيط في درجات الحرارة. تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 800 متر، وتلامس ال 700 وما دون شمالا مع دخول الكتلة الهوائية الأكثر برودة. نحذر من تكون الجليد فجر الثلاثاء على الطرق التي تعلو عن 600 متر وما فوق، مع ضباب كثيف على المرتفعات.

 

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بمتوسط 8 درجات مع دخول الكتلة الهوائية القطبية الاكثر برودة، حيث تهطل أمطار محلية متفرقة وتتساقط حبات البرد مع انفراجات واسعة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر وما ودون ذلك في الشمال. نحذر من تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية ابتداء من 500 متر وما فوق ومن ضباب كثيف على المرتفعات.

 

الأربعاء: غائم الى قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في ودرجات الحرارة اعتبارا من الظهر ، والتي تبقى دون معدلاتها بحدود 6 درجات، مع انحسار الكتلة القطبية الباردة نحو الشرق.

 

الخميس: قليل الغيوم يتحول تدريجيا الى غائم وماطرمع ثلوج على 1000متر بدءا من الظهر، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية.

- الحرارة على الساحل من 6 الى 11 درجة، فوق الجبال من 2 الى 0، في الداخل من -2 الى درجتين
- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية، سرعتها بين 15و 35 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب والمتساقطات.
- الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 30و 70%
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.
- الضغط الجوي: 768 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,49
-ساعة غروب الشمس: 17,47

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