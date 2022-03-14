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نائب جديد يعزف عن الترشّح!

14
MARCH
2022
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أعلن النائب طارق المرعبي، في بيان، عزوفه عن الترشح لانتخابات 2022 النيابية "التزاما بقرار الرئيس سعد الحريري وانسجاما مع قناعاتنا والرئيس الحريري بعدم خوض الانتخابات في هذه الظروف".


وتقدم المرعبي بـ"الشكر الكبير لجميع الاصدقاء والاهل والفاعليات الذين عبروا عن دعمهم لي"، مؤكدا استمراره "في العمل السياسي والخدماتي والاجتماعي وبقناعات الرئيس الحريري الذي لن يترك أهله، وسيظل بيتنا مفتوحا للجميع متمسكين بموقفنا المعتدل والوطني حاضرا ومستقبلا، كما التعبير عن تطلعات اهلنا وعائلتنا وابناء منطقتنا العزيزة عكار تجاه التنمية المستدامة والاستقرار والعيش الكريم".


وقال: "مع ان الظروف المعيشية قاسية جدا ولم يكن بامكاننا متابعة مشاريع كبرى في عكار كما استنظرنا سابقا، فانني مليء بالامل بأن لعكار مستقبلا افضل ولو بعد حين، حيث لن نكل ولن نمل عن متابعة أمور منطقتنا خارج الندوة البرلمانية وربما اكثر من داخلها".

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