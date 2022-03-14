عناوين الصحف ليوم الأثنين 14 آذار 2022

الأخبار: إيران لأعدائها: للصبر الاستراتيجي... حدود!
حزب الله والحلفاء ينتظمون... والخصوم مُربكون
«الأخبار» تنشر وثائق تحقيقات سرية في خلايا الشمال: «داعش» خطّط لاغتيال ماكرون
الديار: خلق دولة فاشلة... هذا ما يريده بوتين من أوكرانيا
التداعيات السلبية للأزمة مُستمرّة والآتي أعظم
لبنان من دون دولارات قريباً... وهذه هي التوقّعات
البناء: الحرس الثوريّ يضرب قلعة الموساد في أربيل… وعبداللهيان يحمّل واشنطن تعثّر النوويّ / موسكو تستهدف مركز تجميع الأسلحة والمرتزقة على حدود بولندا… والحصيلة 35 قتيلاً / بري يعلن مرشحيه اليوم… وباسيل: استبعاد كرم وعودة بوصعب… وثنائيّ أسود وأبوزيد لجزين /
نداء الوطن: باسيل يطلق "التوأمة" الانتخابية مع "حزب الله": "قدح وذمّ"... وتخوين
جعجع لـ"نداء الوطن": أناشد القيادة السعودية العودة إلى لبنان
اللواء: الأحزاب تنتخب نوابها.. وبرنامج باسيل تصفية حساب مع الخصوم المسيحيين
موقف السنيورة غداً وسعد للتحالف مع الكتائب.. وهيركات مصرفي علی رواتب الموظفين
الجمهورية: القنبلة الإجتماعية تلوح في الأفق
الثلوج تغمر القرى الجبلية
النهار: انطلاق السباق الانتخابي تحت وطأة الانهيار
l'orient le jour: Délocalisation du Collège Louise Wegmann de Bchémoun : un choc, mais aussi une nécessité