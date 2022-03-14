أسرار الصحف ليوم الأثنين 14 آذار 2022

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

رأى خبير عسكريّ أن الصواريخ الإيرانية على اربيل رسالة مشفّرة بخمسة رؤوس. فهي رسالة تهديد بالانتقام من “إسرائيل” وفتح ملف الموساد في العراق وتأكيد التمسك بالسلاح الصاروخيّ وتثبيت عنوان الحرس الثوري في أية مفاوضات حول العقوبات وإنذار للأميركيّين بالاقتراب من القنصليّة.



خفايا

لاحظت مصادر معنية بالملف الانتخابي ان الأحزاب الكبرى تقوم بترشيح عدد يزيد بمرشح أو اثنين فقط عما يمكن أن تناله وهذا ناتج عن التحفظ تجاه اتهامها لاحقاً بالخسارة، لكنه يكشف مع الترشيحات الأحجام التقريبيّة التي ستظهرها النتائج.

نداء الوطن: خفايا

إعتبرت أوساط سياسية ان تأخر عدد من نواب كتلة «المستقبل» في إعلان موقفهم من الاستحقاق النيابي وتضامنهم المتأخر مع رئيس كتلتهم يعود الى تعذر ايجاد مصدر لتمويل الحملة الانتخابية التي قدرها بعضهم بـ300 الف دولار للمرشح الواحد.

أفادت معلومات ان الأمين العام لتيار «المستقبل» احمد الحريري يتواصل مع الفاعليات ورؤساء البلديات والمخاتير والمفاتيح الانتخابية في قرى البقاع الأوسط وبلداته ويحثّهم على الاقتراع للمرشح النائب ميشال ضاهر.

تردد أن شخصية شمالية سنية رفضت ترشيح نجل نائب ووزير ماروني سابق على لائحته في طرابلس.

اللواء: أسرار

همس

يُعتبر الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة في حالة تشاور مستمر لتنسيق موقفيهما من الإنتخابات النيابية عزوفاً أو ترشيحاً، مع التأكيد في الحالتين على عدم الدعوة للمقاطعة!







لغز

تساءل خبير مالي عمَّن يقف وراء قرار المصارف بدفع ٦٠ بالمئة فقط نقداً من قيمة المساعدة الإجتماعية لموظفي القطاع العام والأسلاك الأمنية، بحجة عدم توفر السيولة بشكل كافٍ!