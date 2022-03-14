إنتخابات 2022- البناء: الأميركيون يعملون لتغيير النتائج في الساحة المسيحية

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تشير مصادر مواكبة للحركة الدبلوماسية الاوروبية والاميركية «البناء» الى أن «القرار الاوروبي – الاميركي داعم لإجراء الانتخابات، لكن الأميركيين يعملون قدر المستطاع لتغيير النتائج في الساحة المسيحية خصوصاً لإضعاف التيار الوطني الحر أولاً، ولخلق كتلة نيابية سنية مؤلفة من تحالف السنيورة والمجتمع المدني و«المستقبليين» الخارجين عن قرار الحريري، وتكون هذه الكتلة تحت إدارة مباشرة من السنيورة يجري تسييلها في مواجهة حزب الله، اضافة الى عمل الأميركيين لتقليص كتلة تحالف حزب الله – حركة أمل وحلفائهما عبر حرب إعلامية وسياسية تشنها السفارة الاميركية في بيروت على حزب الله لتشويه صورته داخل بيئته الشيعية والوطنية، بالتعاون مع مجموعة من السياسيين والاعلاميين ووسائل إعلامية، بالتوازي مع استمرار واشنطن بسياسة العقوبات وحصار لبنان لتجويع شعبه».

وفي سياق ذلك، برزت سلسلة مواقف متزامنة تصعيدية لعدد من مسؤولي حزب الله حذرت من أن السياسة الأميركية مستمرة بتدمير لبنان لدفع المقاومة للاستسلام لفرض الشروط السياسية عليه، ما يتطلب الاستعداد للمواجهة والتخفيف من معاناة المواطنين.