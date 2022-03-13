قرار للأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة بشأن فتح أو إقفال المدارس غداً

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صدر عن الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان البيان الآتي:

نتيجة لإستطلاع الرأي الذي قامت به الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان مع مندوبي المناطق ومع رؤساء المدارس حول تأثير العاصفة الثلجيّة على استمراريّة التعلم الحضوري، تقفل المدارس في المناطق الجبليّة أبوابها يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 آذار 2022 على أن يصار الى إعتماد تقنيّة “التعلّم من بعد” أو “التعلّم غير المتزامن (asynchrone)” حيث أمكن، ويترك الخيار للمدارس الساحليّة بإعتماد التعلّم الحضوري أو “التعلّم من بعد” بحسب ظروف كلّ منها.