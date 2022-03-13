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جورج عطالله لل tayyar.org: الأحوال الجوية اليوم شاهدة على النكد السياسي

13
MARCH
2022
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علّق عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله على موضوع أن هناك أفرقاء كانوا يريدون إجراء الانتخابات في آذار فيما اليوم هناك عاصفة ثلجية-جليدية تضرب لبنان، فأكّد أنه من الواضح أن هذا الأمر جزء من صورة أوسع للنكد السياسي الذي يمارسه البعض القائم على مبدأ المعارضة لأي فكرة نطرحها نحن بغض النظر عن أحقيّتها.

وأضاف عطالله:"كما في تاريخ الانتخابات كذلك في بنود إصلاحية عدّة في قانون الانتخاب تم إسقاطها
وأيضاً في موضوع الكهرباء والسدود. الوزير باسيل قدّم لهم دراسة عن الأحوال الجويّة في السنوات العشر الماضية وبقيوا مصرّين على تعنّتهم، ولولا موقف فخامة الرئيس لكانوا استمروا بهذا المشروع".

وأكد عطالله لموقعنا أن تطيير الميغاسنتر يأتي في الاطار عينه فالبعض يريد ضمان سيطرته في مناطق محدّدة.
وأضاف عطالله:"جزء من الناس ترك قسراً مسقط رأسه فمثلاً هناك جزء من أهلنا في الكورة قد ترك المنطقة في الحرب لأسباب سياسية وهو لذلك لا يمارس حق الاقتراع. أضف الى كل ذلك إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية صعبة جدّاً، وبتطيير الميغاسنتر كأنهم يضعون الناس أمام خيارين، الأول عدم الاقتراع والثاني بيع أصواتهم... وبالتالي جعلهم رهائن!"

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