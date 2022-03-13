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مستشفى سيدة لبنان: سنقوم بملاحقة كل فاعل او محرض في تلفيق ونشر اخبار مفبركة طالت المستشفى

13
MARCH
2022
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صدر عن إدارة مستشفى "سيدة لبنان" الجامعي البيان التالي:

"في الآونة الاخيرة، يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار مفبركة طالت مستشفى سيدة لبنان وادارته واطباءه ويأتي ذلك في اطار حملة مبرمجة من التضليل والتشهير والاكاذيب من قبل مصادر بعضها اصبح مكشوفا، هدفها الاساءة الى سمعة المستشفى وادارته الجديدة.
يهم ادارة المستشفى التأكيد ان هذا الكم من الاشاعات هو عار من الصحة ولا يمت الى الحقيقة بصلة، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يعدو كونه من نسج خيال من لفقه، ولن يثنيها عن القيام بدورها الانساني بمساعدة ومعالجة المرضى في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
لذلك، ستقوم ادارة المستشفى بالاجراءات اللازمة لملاحقة كل فاعل، او مشترك، او متدخل او محرض في تلفيق ونشر هذه الاكاذيب وإحالتهم على القضاء المختص لاجراء المقتضى واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقهم".

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