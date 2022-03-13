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شاركت في قداس الاحد والتقت البطريرك الراعي: لائحة موارنة من اجل لبنان تعلن رسميا الثلاثاء

13
MARCH
2022
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قبل اعلانها رسميا نهار الثلاثاء ١٥الجاري شاركت لائحة موارنة من اجل لبنان ،لانتخابات المجلس التنفيذي للرابطة المارونية،برئاسة المحامي بول كنعان،في قداس الاحد في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي.وبعد القداس استقبل البطريرك الكردينال الراعي اللائحة.وألقى المحامي كنعان كلمة اشار فيها الى انه تاكيدا لمحبتنا لشخص البطريرك الكلي الطوبى،ولولائنا لمقامه الروحي والوطني شاءت لائحتنا اخذ بركته وتوجيهاته قبل اعلانها رسميا نهار الثلاثاء المقبل.وعرض كنعان للازمة الوطنية القائمة ولدور الموارنة في مواجهتها والحد من تداعيات التحولات الاقليمية على لبنان الرسالة ،وعلى وجود المسيحيين ودورهم وحضورهم.وعدد عناوين برنامج عمل اللائحة المستوحى من تعليم الكنيسة،الذي يقارب كل الملفات المتصلة بالازمة الراهنة وسواها من القضايا .ثم قدم كنعان اعضاء اللائحة للبطريرك الراعي،الذي اثنى عليهم وعلى انجازاتهم المعروفة في مختلف الحقول وعلى المبادرات التي حققوها،مشددا على ضرورة ان يعطي الموارنة صورة حقيقية لقدرتهم على انجاز انتخابات الرابطة وسواها بروح المنافسة الاخوية المحبة.ثم اخذت اللائحة صورة تذكارية مع البطريرك الراعي.

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