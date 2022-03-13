بالفيديو: بالأسماء - لائحة مرشحي التيار الوطني الحرّ للانتخابات النيابية المقبلة

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أعلن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل عن أسماء مرشحي التيار للانتخابات النيابية المقبلة، وتضمّنت لائحة المرشحين الأسماء التالية:
-عكار: أسعد درغام وجيمي جبور
-كورة: جورج عطاللله
-زغرتا: بيار رفول
-جبيل: سيمون أبي رميا
-البترون: جبران باسيل
-كسروان: ندى بستاني
- المتن: إدي معلوف، الياس أبو صعب، ابراهيم كنعان
- بعبدا: آلان عون
-عاليه: سيزار أبي خليل
-الشوف: غسان عطالله
-بيروت الأولى: نقولا الصحناوي
- جزين: سليم خوري، أمل أبو زيد، زياد أسود
- زحلة: سليم عون
-بيروت الثانية: ادغار طرابلسي
-بقاع غربي: شربل مارون
أما مرشح الكاثوليك في البقاع الشمالي، فسيُحسم لاحقًا.