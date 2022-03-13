بالأسماء - لائحة مرشحي التيار الوطني الحرّ للانتخابات النيابية المقبلة

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أعلن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل عن أسماء مرشحي التيار للانتخابات النيابية المقبلة، وتضمّنت لائحة المرشحين الأسماء التالية:

-عكار: أسعد درغام وجيمي جبور

-كورة: جورج عطاللله

-زغرتا: بيار رفول

-جبيل: سيمون أبي رميا

-البترون: جبران باسيل

-كسروان: ندى بستاني

- المتن: إدي معلوف، الياس أبو صعب، ابراهيم كنعان

- بعبدا: آلان عون

-عاليه: سيزار أبي خليل

-الشوف: غسان عطالله

-بيروت الأولى: نقولا الصحناوي

- جزين: سليم خوري، أمل أبو زيد، زياد أسود

- زحلة: سليم عون

-بيروت الثانية: ادغار طرابلسي

-بقاع غربي: شربل مارون

أما مرشح الكاثوليك في البقاع الشمالي، فسيُحسم لاحقًا.