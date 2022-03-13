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درغام استقبل وفدين من رتباء الأمن الداخلي والجيش اللبناني

13
MARCH
2022
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زار وفد من الرتباء المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي، النائب أسعد درغام في دارته في هيتلا. لشكره على مساندتهم في إقرار القانون رقم 271 المتعلق بترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم.


وأعرب الرتباء عن شكرهم للجهود التي قام بها درغام وتحديدا لجهة إعادة إحياء القانون والمطالبة بإقراره.
من جهته، بارك درغام للرتباء بالترقية مؤكدا أنها حق وليست منة من أحد.

 

كما استقبل درغام وفدا من الرتباء المتقاعدين في الجيش اللبناني، واستمع لشرح الواقع الصعب الذي يعيشونه جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة وإنعدام القدرة الشرائية، دلافتين الى أن تعويضاتهم محتجزة، ورواتبهم لا قيمة لها، والمحروقات محرمة عليهم. وطالبوا درغام بمساندتهم، لاحقاق حقوقهم التي يطالبون بها منذ العام 1984. ووعد درغام بمتابعة الموضوع مع وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

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