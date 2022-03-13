الراعي: هذا هو المطلوب من مصرف لبنان

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أكّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي, أن "الحكومة لا تستطيع معالجة هذا الوضع العشوائي إلا بإحياء الحد الأدنى من النظام المالي وضبط مداخيل المطار وضبط التهريب".

وفي عظة الأحد, أضاف: "المطلوب من المصارف ومن مصرف لبنان اعتبار الأقساط المدرسية أولوية مطلقة لكونها تؤثر على المجتمع ومستقبل وطننا والتعليم".

وتابع, "حريصون على ألا يفتح قرار مجلس شورى الدولة بشأن المركز التربوي للبحوث باباً للدخول في دوامة صراع جديد على رئاسة المركز وقد يكون ذلك مدخلاً للبعض كي يتلاعبوا بمناهجنا اللبنانية".



وأردف, "المطلوب إبعاد الأطماع السياسية عن التربية وترك والمجال لأهل الاختصاص وأصحاب الشأن لصناعة مناهج ملائمة للتطور الحاصل في العالم".

وقال: "باسم الحياد نطالب بعودة النازحين السوريين إلى أرضهم ليحافظوا على ثروة أرضهم وثقافتهم وكرامتهم ويواصلوا كتابة تاريخهم".

ولفت الراعي, إلى أن "عودة النازحين السوريين مرتبطة بقرار سياسي لبناني وعربي ودولي وغياب هذا القرار بات يأخذ طابع المؤامرة على كيان لبنان".