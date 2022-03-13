طوني اوريان.. هل سيترشّح للانتخابات النيابية؟

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كتب طوني اوريان على صفحته:



"لكل الإخوة يلي عبّرو عن دعمهن وثقتهن من خلال نشر خبر احتمال ترشيحي بدائرة بيروت الأولى، للقيمين يلي تمنو قدم ترشيحي، بقدملكن اعتذاري.



من أول ما سلكت هالدرب عاهدت ربي اني احمل الأمانة بدون أي موقع أو لقب، وكان عندي وبعدو الشعور الدايم بالتقصير تجاه يلي عطيو دمن وروحن كرمالنا.



وللرفاق الأوادم يلي بمثلونا ولح يخوضو الاستحقاق النيابي، بإذن الله لح نكون كتف ع كتف بأرض المعركة.

ومن جهتي مكمل درّب جيل جديد يوصل ليوم تكون فيه المنافسة عادلة، بعيدة عن الحقد، خالية من شراء الذمم وبنظام غير عقيم…"