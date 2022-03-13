المنخفض الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس البارد

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ما زال المنخفض الجوي المصحوب برياح شمالية قطبية المنشأ يضرب لبنان ويستمر في الأيام المقبلة مع اشتداد البرودة بين الاثنين والثلاثاء فيما الثلوج تطال الجبال المتدنية.



وستبدأ الرياح القطبية بالانحسار التدريجي يوم الأربعاء لكنه من غير المتوقع عودة الاستقرار الكلي هذا الاسبوع.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٥ و ١٠ درجات بقاعا بين -٣ و ٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين -١ و ٣ درجات

٢- الجو: غائم وممطر ومثلج على الـ ٩٠٠ متر

٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة سرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ - ١٠٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي مستقر ويسجل ١٠١٩ hpa

٦- الرؤية سيئة خصوصا على الجبال بسبب الضباب

٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاثنين: طقس غير مستقر بارد وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط أمطار متقطعة ومتفرقة فيما الثلوج تتساقط على الـ ٧٠٠ ~ ٨٠٠ متر وفي البقاع. درجات الحرارة تتراوح بين ٦ و ١٠ درجات ساحلا وبين -٣ و ٣ بقاعاً وبين -٢ و ٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س، وتحذير من تشكل الجليد على الجبال

الثلاثاء: طقس غير مستقر بارد وممطر مع تشكل ضباب على الجبال فيما الثلوج تتساقط على الـ ٥٠٠ متر متر وفي البقاع. درجات الحرارة تنخفض وتتراوح بين ٤ و ٩ درجات ساحلا وبين -٥ و ٣ بقاعاً وبين -٢ و ٢ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س، وتحذير من تشكل الجليد على الجبال.

(LBCI)