living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوطن السورية: مع وصول لاجئين من أوكرانيا… السويد تنذر عائلات سورية وعربية لاجئة بإخلاء مساكنه... وسورية تدعو مواطنيها إلى العودة

13
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: مع استعداد بلدية Kungälv السويدية لاستقبال لاجئين من أوكرانيا، تلقت أكثر من 50 عائلة عربية بينها عائلات سورية لاجئة إنذاراً بإخلاء مساكنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

 

وذكر موقع «أكتر» المهتم بالتطورات السياسية والاقتصادية والقانونية والعمل والهجرة في السويد، على منصته الإلكترونية، أمس، أن بعض العائلات المقيمة في بلدية Kungälv في مقاطعة فاسترا غوتلاند تواصلت معه، وأكدت أنها تلقت بلاغات بإخلاء مساكنها التابعة للبلدية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.


وأعربت العديد من العائلات عن استيائها وقناعتها بأن السبب هو استعداد البلدية لاستقبال لاجئين من أوكرانيا ووضعهم في هذه المساكن.
وبين الموقع، أن العائلات هي لاجئة في السويد من جنسيات مختلفة، ممن منحتها البلدية مساكن مؤقتة فيها، حيث تتنوع المساكن بين شقق في أبنية سكنية متفرقة ومنازل منفصلة، بعقود سكن ثانوية، لمدة محددة كانت تجدد تلقائياً، مقابل إيجارات لا تقل عن مبلغ الإيجار في أي سكن آخر غير تابع للبلدية.


وجاء في نص البلاغ الذي أرسلته البلدية إلى العديد من العائلات: «تتحمل بلدية Kungälv مسؤولية تقديم سكن للقادم الجديد لمدة عامين حتى يتمكن من تأسيس نفسه في المجتمع السويدي، لكن بعد ذلك يتحمل هو مسؤولية إيجاد سكن جديد بنفسه».


وأوضح الموقع، أن العديد من العائلات التي تواصلت معه، «أكدت أنها بالفعل مقيمة في البلدية منذ أكثر من عامين، لكن المشكلة على حد قول أفراد منهم أن البلدية لم تخبرهم مسبقاً بأن عليهم إيجاد سكن بأنفسهم بعد عامين، وأن المهلة التي منحتهم إياها البلدية لإخلاء المساكن قصيرة، فضلاً عن أن العثور على مسكن جديد ليس بالأمر السهل وطوابير الانتظار في شركات السكن في البلدية تصل إلى سنوات».


وأشار سامر، وهو أب لثلاثة أطفال، جاء إلى السويد عبر برنامج إعادة التوطين التابع للأمم المتحدة، ومقيم في بلدية Kungälv منذ نحو أربع سنوات إلى أن إيجاد مسكن جديد ليس بالأمر السهل، مضيفاً: «أنا مسجل في شركة السكن منذ أربع سنوات وحتى الآن لم يأت دوري، مدة الانتظار في طابور السكن في البلدية تصل في بعض الأحيان إلى ست سنوات».


وأضاف: «أنا وزوجتي لدينا عمل وأولادي يذهبون إلى المدرسة، وفي بداية قدومي إلى البلدية كنا نعيش في شقة تابعة للبلدية مساحتها خمسون متراً وكنا ندفع إيجارها 9 آلاف كرون، ومنذ شهر انتقلنا إلى شقة جديدة تابعة للبلدية أيضاً وأسسناها بأثاث جديد، وعندما اشتكيت للبلدية من صعوبة إيجاد مسكن جديد بعد أن تلقيت البلاغ أخبروني بأن أبحث عن مسكن في بلدية أخرى».


وأوضح أب آخر لديه خمسة أولاد أنه تلقى أيضاً رسالة بضرورة إخلاء منزله خلال ثلاثة أشهر، وقال: «أين سأذهب بأولادي، لم يخبرونا بذلك أبداً في وقت مبكر».


وأضاف: «البلدية أخبرتنا بأن الأشخاص الذين لديهم عمل يمكنهم الحصول على شقق بديلة بسرعة ولا أعتقد أن هذا صحيح فنحن مسجلون في شركة السكن منذ أعوام وحتى الآن ليس لدينا نقاط كافية لنحصل على شقة».


وأكدت العديد من العائلات أنها تشعر بالتمييز بين اللاجئين من بلدان مختلفة كما تشعر بعدم الأمان.


وأكد وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، في لقاء مع الإعلام الرسمي السوري في كانون الأول الماضي، أن جرائم التنظيمات الإرهابية هي التي هجرت السوريين إلى المخيمات وفي الخارج.


وجدد دعوة سورية لكل مواطنيها المهجرين إلى العودة إلى وطنهم بعد تهيئتها التسهيلات اللازمة والظروف الملائمة لذلك، مبيناً أن الغرب يعرقل عودة المهجرين للاستثمار في هذا الموضوع.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout