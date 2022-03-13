إنتخابات 2022- الديار: توافق بين كرامي والصمد في طرابلس

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الديار: دموع الأسمر-

تساؤلات تتردد على الساحة الطرابلسية، والاوساط فيها تنتظر موقفه النهائي من الاستحقاق الانتخابي عما اذا كان سيتماهى مع موقف الرئيس الحريري، ام مع موقف الرئيس السنيورة.

مصادر مطلعة اشارت الى ان الرئيس ميقاتي يميل الى العزوف اكثر من ميله الى الترشح، لكنه سيكون راعيا للائحة يشرف على تشكيلها، وان الرعاية ستشمل عكار في الوقت عينه حسب ما ذكرته الاوساط مؤخرا عن تواصل بينه وبين الرئيس عصام فارس.





ولفتت الانظار عزوف النائب نقولا نحاس عن الترشح وهو عضو كتلة ميقاتي النيابية.





وذكرت المصادر ان الرئيس ميقاتي تلقى اتصالات عربية ومحلية شجعته على الترشح لملء الفراغ في الساحة السنية، وان الاوساط السياسية دعته الى المبادرة بالترشح والمشاركة الفعلية بالاستحقاق الانتخابي.



ومن المتوقع ان يعلن ميقاتي موقفه خلال اليومين المقبلين في لقاء مع اركان تيار العزم وحينها يبدأ تظهير المشهد الانتخابي في الدائرة الشمالية الثانية، (طرابلس والمنية والضنية).

ويبدو ان النائب فيصل كرامي اول الذين توصلوا الى تظهير لائحته بعد توافقه مع النائب جهاد الصمد، اثر لقاء مطول عقده يوم الجمعة في دارته جرى الاتفاق على نواة اللائحة بالتنسيق بين كرامي والصمد، والتوصل الى تحديد اسماء المرشحين عن مقاعد السنة في طرابلس وهم: فيصل كرامي وطه ناجي واحمد الامين ورامي اسوم، وجهاد الصمد عن الضنية والتشاور قائم حول الاسم الآخر من الضنية، وعن مقعد المنية والمقعد العلوي وتضم اللائحة مرشح المردة رفلي دياب عن المقعد الارثوذكسي، وعن المقعد الماروني جورج شبطيني.





وذكرت المصادر ان التوافق بين كرامي والصمد تم برعاية حزب الله وبعد لقاء جمعهما فيه نائب امين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، وكان لقاء مكاشفة ومصارحة بين الرجلين وانتهى الى التوافق الى تشكيل لائحة توافقية ودون رئيس.





اما على صعيد لائحة المتمردين على قرار الرئيس الحريري، فقد اعد مصطفى علوش اوراقه للترشح غدا، ويتجه للتنسيق مع احمد فتفت ولم تستبعد المصادر تواصلا بين علوش وريفي وكلاهما مقربان من وجهة نظر الرئيس السنيورة.



وترى الاوساط المتابعة ان هذه اللائحة لن تظهر قبل ١٥ آذار الحالي، الى حين اكتمال عقد المرشحين من جهة، والى تحديد موقف الرئيس ميقاتي من جهة ثانية.