الأنباء الكويتية: بوحبيب: ثمة تحسن في العلاقات مع الخليج

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الأنباء الكويتية: قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب إن «علاقات لبنان مع دول الخليج لم تتعرض للانهيار»، لافتا إلى وجود «نوع من التحسن لأن الكويت تقود مبادرة لتحسين هذه العلاقات».

وأكد بوحبيب في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الديبلوماسي أن «تركيا تساعد لبنان في النهوض الاقتصادي ومعالجة الأزمة التي يعاني منها منذ عامين».

وفي حديثه عن الأزمة بين لبنان ودول الخليج قال: «اجتمعت مع مسؤولي وزارات خارجية قطر والكويت والبحرين والإمارات وبالتالي هل عادت العلاقات إلى ما كانت عليه في السابق نقول لا، ولكن لا انهيار فيها».

وأضاف: «ثمة نوع من التحسن لأن الكويت تقوم بمبادرة مشكورة من أجل تحسين علاقة لبنان مع بعض دول الخليج وليس كل دول الخليج».

وشدد بوحبيب على أن «التفاؤل دائما موجود ولبنان علاقاته مع دول الخليج أخوية كانت وكان أهل الخليج يعتبرون لبنان بلدهم الثاني، وأتمنى أن نعود إلى هذه العلاقة الطيبة».

ولفت إلى أن «اللبنانيين جميعا من دون شك يرغبون بعودة العلاقات، ونحن نسعى والكويت تساعدنا في هذا الاتجاه ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا».