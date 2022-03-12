فريد البستاني تابع مع المعنيين إعادة التيار الكهربائي

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بعدما تمّت سرقة الكابل من غرفة الكهرباء الخاصة بدير القمر ما زاد من معاناة أهل البلدة بعد توقّف المولدات لانقطاع مادة المازوت، تابع النائب د. فريد البستاني مع المعنيين في شركة الكهرباء التي أمّنت حوالي أربعين متر كابل وبعض القطع الضرورية التي سرقت ايضاً لإعادة التيار الكهربائي، كما طلب من القوى الامنية المزيد من التشدّد رأفةً بالمواطنين، كي لا تتكرّر أمور مماثلة كما حصل سابقاً في سرقة بطاريات الطاقة الشمسية على طريق دميت ما حرم سالكي الطريق من الانارة.



فالشكر الكبير للقيمين الذين سارعوا في تقديم المساعدة كما لبوا دعوة النائب البستاني سابقاً لزيادة ساعات التغذية للتخفيف من معاناة أهل البلدة وبعض البلدات المجاورة.