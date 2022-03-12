باسيل يهاجم "مجموعة النكد": أنا مش خبير طقس ولكن!

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غرد رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه الخاص على تويتر، كاتبا: بالجلسة النيابية ب 19 ت1 اسقطت "مجموعة النكد" كتير بنود إصلاحية بقانون الانتخاب متل دائرة المنتشرين والانتخاب بمكان السكن، وثبّتت ٢٧ اذار موعد للانتخابات. أنا مش خبير بالطقس ولكن عرضت بالجلسة إحصاء آخر 10 سنين عن عواصف شهر آذار، بس "النكد" ما بيسمع منطق.



وأضاف، "منيح ان رئيس الجمهورية بموجب صلاحيته حدد الموعد ب15 أيار وأنقذ الانتخابات. بالميغاسنتر ونواب الانتشار لا هو عنده صلاحية ولا نحنا عنا أكثرية. لهيك "مجموعة النكد" اسقطتهم بالمجلس النيابي وبالمجلس الدستوري وبالحكومة".