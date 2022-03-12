المديرية العامة للنفط تحذر تجار المحروقات

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صدر عن المديرية العامة للنفط البيان التالي:



يتم التداول عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي عن نية بعض تجار المحروقات استغلال وضع الشتاء القارس وحاجة المواطنين الى التدفئة باعتماد تسعيرة لصفيحة المازوت مخالفة للسعر الصادر في جدول تركيب الاسعار.

يهم المديرية العامة للنفط ان تذكر تجار المحروقات انها ستتخذ اقصى الاجراءات بحق المخالفين تصل الى حرمانهم كليا من الحصول على المحروقات من اي من الشركات المستوردة والموزعة في حال ورود اي اخبار من وزارة الاقتصاد او اي جهة امنية مولجة حماية المواطن.



لذا يطلب من تجار المحروقات التقيد التام بجدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط تحت طائلة الملاحقة قانونيا.