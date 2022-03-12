living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما تحمله العاصفة في الأيّام المقبلة!

12
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً الأحد غائماً جزئياً الى غائم احياناً مع درجات حرارة متدنية ورياح ناشطة تشتد احيانا شمال البلاد، مع تساقط أمطار محلية و متفرقة خاصة شمال البلاد مع ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق يتخللها انفراجات خلال النهار.كما يتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع 800 متر لذا نحذر من خطر الانزلاقات. و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و انعدام الرؤية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.


وجاء في النشرة:

الحالة العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي العاصف (GRETTA) (اللؤلؤة) المصحوب برياح قطبية باردة والمتمركز حالياً فوق البحر الاسود و يتجه نحو تركيا على الحوض الشرقي للمتوسط والذي يحمل معه أمطار غزيرة، رياح شديدة، وثلوج على الجبال المتوسطة ويستمر تأثيره حتى منتصف الأسبوع المقبل حيث تلامس الثلوج الـ700 متر خلال عطلة نهاية الاسبوع شمالاً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات.


الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والتي تبقى متدنية ورياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية، تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ800 متروما فوق نهارًا ودون ذلك ليلاً. مع حدوث انفراجات اعتباراً من بعد الظهر، كما نحذر من تكون الجليد ليلاً على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 900 متر. يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.


الأحد: غائم جزئياً الى غائم احياناً مع درجات حرارة متدنية ورياح ناشطة تشتد احيانا شمال البلاد، مع تساقط أمطار محلية و متفرقة خاصة شمال البلاد مع ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق يتخللها انفراجات خلال النهار.كما يتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع 800 متر لذا نحذر من خطر الانزلاقات. و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و انعدام الرؤية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.


الإثنين: غائم جزئياً نهارًا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، مع احتمال تساقط امطار محلية متقطعة خاصة شمال وشمال شرقي البلاد وثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق والذي ينخفض مستوى تساقطه ليلاً دون الـ 700 متر خاصة شمال البلاد نتيجة الانخفاض الملموس بدرجات الحرارة مع دخول الكتلة الأكثر برودة، كما نحذر من تكوّن الجليد فجر الثلاثاء على الطرقات التي تعلو عن الـ 600 متر وما فوق، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.


الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم ورياح ناشطة تشتد احيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة و التي تبقى متدنية و تجدد لتأثير كتل هوائية قطبية باردة حيث تتساقط أمطار متفرقة و تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ700 متروما ودون ذلك في المناطق الشمالية. كما نحذر من تكون الجليد ليلاً على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 500 متر وما فوق. يستمر ظهور الضباب بشكل كثيف على المرتفعات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout