هذا ما تحمله العاصفة في الأيّام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غداً الأحد غائماً جزئياً الى غائم احياناً مع درجات حرارة متدنية ورياح ناشطة تشتد احيانا شمال البلاد، مع تساقط أمطار محلية و متفرقة خاصة شمال البلاد مع ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق يتخللها انفراجات خلال النهار.كما يتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع 800 متر لذا نحذر من خطر الانزلاقات. و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و انعدام الرؤية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.



وجاء في النشرة:

الحالة العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي العاصف (GRETTA) (اللؤلؤة) المصحوب برياح قطبية باردة والمتمركز حالياً فوق البحر الاسود و يتجه نحو تركيا على الحوض الشرقي للمتوسط والذي يحمل معه أمطار غزيرة، رياح شديدة، وثلوج على الجبال المتوسطة ويستمر تأثيره حتى منتصف الأسبوع المقبل حيث تلامس الثلوج الـ700 متر خلال عطلة نهاية الاسبوع شمالاً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات.



الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والتي تبقى متدنية ورياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الشمالية، تتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ800 متروما فوق نهارًا ودون ذلك ليلاً. مع حدوث انفراجات اعتباراً من بعد الظهر، كما نحذر من تكون الجليد ليلاً على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 900 متر. يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.



الأحد: غائم جزئياً الى غائم احياناً مع درجات حرارة متدنية ورياح ناشطة تشتد احيانا شمال البلاد، مع تساقط أمطار محلية و متفرقة خاصة شمال البلاد مع ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق يتخللها انفراجات خلال النهار.كما يتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع 800 متر لذا نحذر من خطر الانزلاقات. و يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و انعدام الرؤية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.



الإثنين: غائم جزئياً نهارًا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة، مع احتمال تساقط امطار محلية متقطعة خاصة شمال وشمال شرقي البلاد وثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق والذي ينخفض مستوى تساقطه ليلاً دون الـ 700 متر خاصة شمال البلاد نتيجة الانخفاض الملموس بدرجات الحرارة مع دخول الكتلة الأكثر برودة، كما نحذر من تكوّن الجليد فجر الثلاثاء على الطرقات التي تعلو عن الـ 600 متر وما فوق، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.



الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم ورياح ناشطة تشتد احيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة و التي تبقى متدنية و تجدد لتأثير كتل هوائية قطبية باردة حيث تتساقط أمطار متفرقة و تتساقط الثلوج على ارتفاع الـ700 متروما ودون ذلك في المناطق الشمالية. كما نحذر من تكون الجليد ليلاً على الطرقات الجبلية اعتباراً من ارتفاع 500 متر وما فوق. يستمر ظهور الضباب بشكل كثيف على المرتفعات.