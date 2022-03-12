أصحاب المؤسسات الخاصة بالاسمنت: لعودة شركة الترابة الى العمل

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ناشد أصحاب المؤسسات التي تبيع مادة الاسمنت، المعنيين والمسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة في بيان، "السماح لشركة الترابة الوطنية في شكا بالعودة الى العمل بعد توقفها عن إعطاء المواد الاسمنتية للاسواق بسبب توقف المقالع، ما أدى الى نفاد الكميات الموجودة في الشركة، وخصوصا أن الاسواق خلت تماما من الاسمنت وهناك حاجة وطلب ملح على المادة".

وفي هذا الاطار، عقد لقاء في مكتب خالد سعيد الحايك وشارك فيه حشد من عمال البناء والمواطنين الذين دعوا الى "الاسراع بمعالجة هذه الازمة تجنبا للوصول الى التصعيد".