رسالة إلى وزير الطاقة والمديرة العامة للنفط

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وجّه الإتحاد البترولي اللبناني، رسالة الى وزير الطاقة وليد فياض والمديرة العامة للنفط أورور فغالي، ناشدهما فيها "وضع حد لمطلقي الشائعات وان تكون المرجعية محصورة بالوزارة والمراجع المختصة في المديرية العامة للنفط".

وأعرب عن استنكاره كإتحاد نقابات مستخدمي وعمال البترول في لبنان الممثل الشرعي والحقيقي لنقابات شركات التوزيع ونقابات عمال منشأت النفط في طرابلس والزهراني، لـ"التصريحات التي تصدر في الأونة الأخيرة عن ناطقين مسيئين إلى هذا القطاع، وللأسف الإعلام مفتوح لهم فمثلا، يوما يبشرون بعودة الطوابير واليوم الأخر بفقدان هذه المادة ويوما بعدم قدرة الشركات على تأمين الدولار للاستيراد، وهذه التصريحات أدت الى حال من الهلع وتهافت المواطنين الى المحطات في الفترة الأخيرة".