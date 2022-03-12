شبكة مخدّرات تقع في مكمنٍ محكم!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام شبكة بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها لتحديد هوية أفراد الشبكة المذكورة وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلّت الى كشف هويتهم جميعا، وهم كل من اللبنانيين:

و. م. (مواليد عام 1980) مطلوب بموجب /3/ ملاحقات قضائية بجرائم مخدرات وشيك دون رصيد

ح. ب. س. (مواليد عام 1970) بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدرات

س. ر. (مواليد عام 1992)

ع. ج. (مواليد عام 1972)

م. ج. (مواليد عام 2004)

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم.