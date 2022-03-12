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رح نمول تيارنا من ناسنا. كتيلي لموقعنا: التيار يعلن غدا مرشحيه الحزبيين

12
MARCH
2022
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أكدت نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية، دكتور مارتين نجم كتيلي أن المؤتمر السابع للتيار الوطني الحر والذي سينطلق غدا سيكون مخصصا للعملية الإنتخابية وسيشارك فيه جميع المسؤولين في التيار بالإضافة الى الكوادر المنخرطة في العملية الإنتخابية.
 
كتيلي كشفت في حديث لموقع tayyar.org أن المؤتمر سينطق في جلسة مغلقة للمجلس الوطني للتيار وسيتم خلالها اقرار الموازنة العامة السنوية والورقة السياسية للحزب.
 
وقالت كتيلي أنه عند الـ9 والنصف ستستعرض برنامج المؤتمر والخطة الإدارية ثم ستكون هناك كلمة لرئيس التيار، النائب جبران باسيل تليها عرض لخطة عمل المكنة الإنتخابية والتحضيرات التي سترافق العملية الإنتخابية لجهة عرض الخطة الإعلانية والإعلامية وخطة عمل قطاع الإنتشار في تشجيع المنتشرين على المشاركة في العملية الإنتخابية.
 
وأضافت نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض نجاحات حققتها بعض الأقضية وعلى علاقة بالإنتخابات النيابية على باقي الأقضية، كتحفيز دور المرأة، تشجيع الشباب ...
 
وكشفت أنه في نهاية المؤتمر سيتم إعلان أسماء المرشحين الحزبيين للإنتخابات المقبلة المتوقعة في أيار على أن يتم إعلان أسماء باق المرشحين في نيسان المقبل.
 
أما عن العشاء السنوي للتيار والذي سيقام نهار الإثنين في الـ 14 من آذار، أكدت كتيلي أن الهدف من هذا العشاء تأمين التمويل اللازم للعملية الإنتخابية. وقالت: " في وقت تعتمد فيه معظم الأحزاب على التمويل الخارجي، التيار الوطني الحر يتكل على مناصريه والملتزمين لتأمين التمويل اللازم للعملية الإنتخابية وختمت بالتذكير بشعار العشاء: "كنا ورح نبقى نمول تيارنا من ناسنا"
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