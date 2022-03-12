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الثلوج غطّت المرتفعات ... المنخفض الجوي باق

12
MARCH
2022
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ما زال منخفض جوي مصحوب برياح شمالية قطبية يضرب لبنان ويستمر خلال الايام المقبلة وبفعالية اضعف من ناحية هطول الأمطار مع استمرار موجة البرد الشديد وتساقط الثلوج ما دون الـ ١٠٠٠متر، ولا استقرار كلي في الاحوال الجوية قبل اواخر الاسبوع المقبل.
 
ما زال منخفض جوي مصحوب برياح شمالية قطبية يضرب لبنان ويستمر خلال الايام المقبلة وبفعالية اضعف من ناحية هطول الأمطار مع استمرار موجة البرد الشديد وتساقط الثلوج ما دون الـ ١٠٠٠متر، ولا استقرار كلي في الاحوال الجوية قبل اواخر الاسبوع المقبل.
تفاصيل طقس اليوم السبت:
 
١- الحرارة ساحلاً بين ٥ و١٠ درجة وبقاعا بين -٣ و٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين -١ و٣ درجات.
٢- الجو: غائم وممطر ومثلج على ٨٠٠ متر وفي البقاع
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٦٠ و٩٥كم/س خصوصاً شمالا
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ - ١٠٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يرتفع ويسجل ١٠١٩ hpa
٦- الرؤية سيئة خصوصاً جبلا بسبب الضباب
٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.
 
طقس اليومين المقبلين:
 
الاحد: غير مستقر بارد وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط امطار متفرقة فيما تتساقط الثلوج على ٨٠٠ - ١٠٠٠ متر حسب المناطق وفي البقاع، الحرارة تتراوح بين ٦ و١٠ درجات ساحلا وبين -٣ و٣ بقاعاً وبين -٢ و٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.
 
الاثنين: غير مستقر بارد وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط امطار متقطعة ومتفرقة فيما تتساقط الثلوج على ٧٠٠ - ٨٠٠ متر وفي البقاع، الحرارة تتراوح بين ٦ و١٠ درجات ساحلا وبين -٣ و٣ بقاعاً وبين -٢ و٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س.
 
 
 
 
 
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