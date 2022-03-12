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نائب مستقبلي يعلن موقفه من الإنتخابات

12
MARCH
2022
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أعلن عضو كتلة "المستقبل" النيابية عاصم عراجي عزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك انسجاما مع قرار الرئيس سعد الحريري.
 
وقال في بيان: "أهلي و أحبتي في البقاع الحبيب وكل لبنان، منذ بداية الأزمة الاقتصادية والسياسية والانفجار المأساوي بمرفأ بيروت، ترسّخت لدينا قناعة أن جميع مؤسسات الدولة قد انهارت وأصبح الكيان الوطني بخطر".
 
ولفت إلى أنّ "رغم إظهار جميع الاستطلاعات الانتخابية تقدّمنا، وبالرغم من تواصل معظم المرجعيات السياسية بمنطقة البقاع والعاصمة بيروت معنا لحثّنا على الترشّح وللتحالف الانتخابي، الّا أنّني قرّرت العزوف عن خوض المعركة الانتخابية لما سبق بالاضافة للأسباب التالية: 
 
- الارباك والتشرذم الكبير على صعيد الوطن وخاصة التفتّت الحاصل على صعيد الطائفة السنية، ممّا سيؤدّي إلى صعوبة تشكيل كتلة نيابية وازنة بعد الانتخابات ككتلة "المستقبل"، خاصّة بعد تعليق العمل السياسي المؤقّت للرئيس الحريري. هذه الكتلة تحافظ على الميثاقية والتوازن بين الطوائف كما نص عليها الدستور وحافظ عليه اتفاق الطائف.
 
- التضامن مع القرار الذي اتخذه الرئيس سعد الحريري وتفهمي بالأسباب الموجبة لهذا القرار، والإيمان بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لا يختصر بمناصب أو انتخابات.
 
- الهيمنة الخارجية المفروضة على جميع مفاصل الدولة، حيث أصبحت ارادة اللبنانيين أسيرة أيادي غير لبنانية بغض النظر عن نتائج اي انتخابات.
 
قرارنا بالعزوف لا يعني أبدا خروجنا من الحياة السياسية، بل مسؤوليتنا تكبر أن نكون إلى جانب أهلنا من داخل صفوفهم في هذه الفترة العصيبة. سنبقى كما عهدتمونا بجانب الحق، كما أننا نضع كل قدراتنا برسم كل من أراد اعادة النهوض و خدمة أهلنا.
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