أسرار الصحف ليوم السبت 12 آذار 2022

A + A -

البناء



توقع خبراء عسكريّون أن تتحول مدينة كييف الى ميدان لحروب عصابات عالميّة تشترك فيها تشكيلات إرهابية وجيوش مرتزقة ونخب قتالية منتقاة وتختبر فيها أساليب قتال وأسلحة جديدة وتشهد حروب تصفية وترافقها عمليات سطو نوعية على التحف واللوحات والمجوهرات والمعلومات.



أكدت مصادر متابعة للملف الانتخابي أن النائب جميل السيد باق في موقعه مرشحاً على لائحة الثنائي في دائرة بعلبك الهرمل وأن الاعتبارات والتوافقات التي أدّت الى تسميته في المرة الأولى باقية وأدت الى تسميته للمرة الثانية رغم كل ما أحاط بعملية التسمية من تجاذبات ومن اجتهادات.

الجمهورية

ـ ينقل قريبون من مسؤول كبير عنه أنه مع التعيينات وفق الحاجة والأولوية.

ـ يعتبر مرجع كبير أنّ استهدافه في ملف أساس هدفه سياسي إذ أنه لم يعلن موقفه منه كما أن القرار النهائي لا يعود له وحده.

ـ سُئل وزير عن مصير ملف الترسيم وما اذا كان سينجز في عهد هذه الحكومة فأجاب: تنتهي مهمتنا في 21 أيار.

اللواء



أقفل نائب مبعد هاتفه، ولا يزال، تحاشياً لإيراد تعليقات، تزيد الطين بلَّة.



سجل رئيس مجلس إدارة أحد المصارف، الذي يشغل منصباً رفيعاً، عتباً على مرجع كبير، على خلفية إجراءات طالته مع زملاء من الجهة المعروفة!



تتأثر مفاوضات فيينا المتوقفة، سلباً وإيجاباً بمسار الحرب الدائرة في القرم ونتائجها.