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عناوين الصحف ليوم السبت 12 آذار 2022

12
MARCH
2022
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الأخبار

ـ ترسيم الحدود: الخط الهجين
ـ ميقاتي بعد الحريري: مقاطعة السنّة تتوسّع
ـ أزمة الكهرباء تتفاقم: المولّدات ترفع الأسعار وتقلّص التغذية
ـ السعودية والامارات تقايضان بايدن: النفط مقابل اليمن

البناء
ـ واشنطن ترفض التحقيق في وثائق تجاربها على الحرب الجرثوميّة في أوكرانيا
ـ روسيا تردّ بالمثل على فتح الباب للمتطوّعين… وتقصف الإمداد الغربيّ
ـ برّي يعلن ترشيحات أمل الاثنين… وباسيل الأحد… والمرشحون 517

الجمهورية
ـ الإنتخابات تشتعل ترشيحا وعزوفا
ـ 11 توصية دولية إلزامية للبنان
ـ الودائع تُسرق أو تُنهب..لكن لا تطير
ـ هل هناك حجة بديلة من «الميغاسنتر»؟!

الديار
ـ حزب الله يتّهم واشنطن بمقايضة الغاز المصري و«الكهرباء الاردني» بترسيم الحدود البحرية
ـ دعم مصري للسنيورة فهل يتمكن من جذب السنّة؟... وإستيراد لبنان سيزداد 50%

اللواء
ـ المصارف تحاصر اللبنانيين.. وعون تحاصر رؤساء مجالس الإدارة!
ـ بعبدا تقايض على التعيينات أولاً.. والمرشحون فوق الـ500 وسط إرباك سني
ـ الجيش الروسي يُشدِّد الخناق على كييف.. وبايدن لا يريد «حرباً عالمية ثالثة»
ـ بوتين يأمر بإدخال 16 ألف «متطوع» سوري للقتال في أوكرانيا

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