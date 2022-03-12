عناوين الصحف ليوم السبت 12 آذار 2022

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الأخبار

ـ ترسيم الحدود: الخط الهجين

ـ ميقاتي بعد الحريري: مقاطعة السنّة تتوسّع

ـ أزمة الكهرباء تتفاقم: المولّدات ترفع الأسعار وتقلّص التغذية

ـ السعودية والامارات تقايضان بايدن: النفط مقابل اليمن

البناء

ـ واشنطن ترفض التحقيق في وثائق تجاربها على الحرب الجرثوميّة في أوكرانيا

ـ روسيا تردّ بالمثل على فتح الباب للمتطوّعين… وتقصف الإمداد الغربيّ

ـ برّي يعلن ترشيحات أمل الاثنين… وباسيل الأحد… والمرشحون 517

الجمهورية

ـ الإنتخابات تشتعل ترشيحا وعزوفا

ـ 11 توصية دولية إلزامية للبنان

ـ الودائع تُسرق أو تُنهب..لكن لا تطير

ـ هل هناك حجة بديلة من «الميغاسنتر»؟!

الديار

ـ حزب الله يتّهم واشنطن بمقايضة الغاز المصري و«الكهرباء الاردني» بترسيم الحدود البحرية

ـ دعم مصري للسنيورة فهل يتمكن من جذب السنّة؟... وإستيراد لبنان سيزداد 50%

اللواء

ـ المصارف تحاصر اللبنانيين.. وعون تحاصر رؤساء مجالس الإدارة!

ـ بعبدا تقايض على التعيينات أولاً.. والمرشحون فوق الـ500 وسط إرباك سني

ـ الجيش الروسي يُشدِّد الخناق على كييف.. وبايدن لا يريد «حرباً عالمية ثالثة»

ـ بوتين يأمر بإدخال 16 ألف «متطوع» سوري للقتال في أوكرانيا