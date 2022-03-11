عويجان تنتصر على المجذوب.. شورى الدولة ينصفها ويعيدها الى رئاسة المركز التربوي

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على مدى تسعة عشر شهرا، إنتظرت رئيسة المركز التربوي السابقة ندى عويجان حتى أنصفها القضاء وأبطل قرار وزير التربية السابق طارق المجذوب بإقالتها من رئاسة المجلس التربوي للبحوث والإنماء وعودتها الى ملاك الجامعة اللبنانية.

فقد أصدر مجلس شورى الدولة قراره بشأن الدعوى المُقامة من عويجان بوجه الدولة اللبنانية ووزارة التربية، علما انه سبق وأصدر قراراً سابقاً بوقف التنفيذ إلّا أن الوزير المجذوب عاد وأصدر 4 قرارات متتالية مُتجاهلاً قرار مجلس الشورى، على رغم أنّ المجذوب هو قاضٍ في المجلس الذي تجاهل قراره.

وجاء في قرار مجلس الشورى امس القرار 464 وقبول المراجعة في الأساس وإبطال القرارات 405 و 410 و411 و446 وإعتبار القرار 344 منعدم الوجود.

وكان المجذوب أقدم حينها على إتخاذ قرار بإقالة عويجان عبر كتاب رسمي حمل القرار 344/2020 موقع في العاشر من آب الجاري، أي يوم إستقالة حكومة دياب، ومن دون إبلاغها مباشرة أو عن طريق إستدعائها إلى وزارة التربية. علماً أن عويجان تولت مهمات رئاسة المركز منذ أكثر من 5 سنوات في 15 كانون الثاني 2015 بتكليف من وزير التربية السابق الياس بو صعب.

وبعد سلسلة تحقيقات، تبيّن للتفتيش أنّ "قرار القاضي المجذوب، إتخذه بعد الإستقالة وليس كما أوحى أنه إتخذه يوم إستقالة الحكومة، ليتبين أيضاً أنه طلب حجز خمسة قرارات في هذا التاريخ من دون أي مضمون ليستخدمها لاحقاً".

وابدت الدكتورة عويجان امتنانها لقرار مجلس شورى الدولة الذي انصفها ونصرها على احد اعضائه بالحق. ولفتت إلى تعرّضها للكثير من التشهير فقد مثلت مرتين أمام النيابة العامة المالية ومرّة أمام المباحث الجنائية للتحقيق معها بتقارير رفعها المجذوب بحقّها تكشف لاحقا أنّها كانت مُجرد إفتراءات.

واوضحت عويجان أنّها عندما كانت رئيسة للمجلس التربوي بالتكليف لم تترك الجامعة أبداً وهي بقيت فيها بعد قرار إقالتها وسارعت لرفع دعوى في مجلس شورى الدولة لإبطال القرار الصادر بحقّها والذي جاء على خلفية تصريحات لها عن عدم جهوزية التربية للعودة إلى التعليم الحضوري في فترة جائحة كورونا.

ولفتت الى أنّ الوزير، وهو قاضٍ، قام بالتضليل والإفتراء عليها لكن مجلس الشورى أنصفها.

وعن موعد عودتها الى رئاسة المركز التربوي، اشارت الى ان عودتها باتت قريبة جدا، وهي تنتظر خلال الاسبوع الطالع صدور نسخة قابلة للتنفيذ عن القرار الصادر.