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ادعى أنه تعرض للسرقة... وتبين أنه هو السارق!

11
MARCH
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "بتاريخ 28-02-2022، ادعى ي. ه. من مواليد عام 1968، لبناني، وهو موظف في شركة لبيع قطع السيارات، أنه خلال توجهه على متن سيارته من محلة الكولا، وفي حوزته مبلغ 70,000 دولار أميركي عائدة للشركة التي يعمل بها، اعترضته سيارة مجهولة المواصفات داخل النفق في محلة السفارة الكويتية وصعد معه شخص مجهول الهوية قام بسلبه المبلغ المذكور وهاتفه الخلوي، بعد أن طعنه بسكين بيده وفر إلى جهة مجهولة على متن دراجة آلية كانت بانتظاره داخل النفق.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية. ومن خلال الكشف على موقع الحادثة وبنتيجة المتابعة لتحركات المدعي، تبين أنه أدلى بمعلومات مغايرة للوقائع التي تم التوصل اليها.

وبتاريخ 02-03-2022، داهمت قوة من شعبة المعلومات منزل المدعي في محلة برجا، وبتفتيش منزله لم يتم العثور على أي شيء مشبوه.

وبالتحقيق معه وبعد مواجهته بالأدلة التي تثبت أن ادعاءه كاذب، اعترف أنه لم يتعرض لعملية سلب وأنه خطط لسرقة الأموال بالاتفاق مع المدعوين أ. ع. (من مواليد عام 1993، سوري) وإ. ع. (من مواليد عام 1997، سوري)، وأن الاموال المسروقة موجودة بحوزتهما. أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد المذكورين وتوقيفهما بما أمكن من السرعة.

وبتاريخ 03-03-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القطعات المختصة في الشعبة من تحديد مكان تواجدهما داخل أحد الفنادق في محلة الجية، فعملت على مداهمة الغرفة التي يتواجدان في داخلها، وتم توقيفهما. وبتفتيشهما والغرفة، تم ضبط كامل المبلغ المسلوب. 
  
وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما وأنهما نفذا عملية السرقة بالاتفاق مع الاول الذي خطط للعملية على أساس أن يتقاسموا الأموال لاحقا.
 
وتم تسليم المبلغ المالي المضبوط لصاحبه، وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأوقفوا وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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