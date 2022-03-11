اشتبهوا به عند حاجز ضهر البيدر.. فأوقفوه وهذا ما تبين

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "الساعة 18:00 من يوم الأربعاء 9 -3-2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي، بشخص على متن سيارة من نوع "كيا ريو" لون كحلي، صنع عام 2013، ويدعى:

-ر. مـ. (من مواليد عام 2000، لبناني)

من خلال المتابعة، تبين أن السيارة قد سرقت بتاريخ 5-3-2022، من محلة الجديدة، وأن سائقها المذكور مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم سرقة وكسر خلع.



تم توقيفه، وأودع مع السيارة مخفر ضهر البيدر، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، وإعادة السيارة إلى مالكها، بناء على إشارة القضاء المختص".