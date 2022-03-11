لا تكره شرا" لعله خير...و لاقونا على الانتخابات - سمير مسره

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لا تكره شرا" لعله خير- سمير مسره

يمكن لازم نشكر كل الجهات السياسية يللي ساهمت بمجلس الوزراء مبارح باسقاط مشروع انشاء الميغاسنتر لانهم ثبتوا لكل اللبنانيين قديش هني فاسدين ودجالين، خاصة"بعد ردة فعل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بالتمسك باجراء الانتخابات بموعدها المقرر بايار المقبل رغم خسارة تمرير هل البند الاصلاحي المهم. لازم نشكرهم، ونشكر كمان المجتمع المدني المتدني، يللي شد على مشدهم، لانهم فضحوا كذبهم بعد ما حاولوا من خلال حملة اعلامية وسخة غسل دماغ الناخبين واقناعهم انو التيار عم يشتغل لتطيير هل الاستحقاق. لقد اثبتوا من حيث يدرون او لا يدرون انو هني يللي خايفين من نتيجته، وعم بيحاولو يلاقو اي طريقة لمنع حصوله. هيدي هي الحقيقة وللآسف هيك هني مجبولين: بيخترعو الكذبة وبيصدقوها وبعدين بيوعو وبيجربو يلبسوها لغيرهم.

نداؤنا الى الناخبين اجمعين ان يحسنوا الاختيار وقت ما يلاقو حالهم وراء الستار قدام صندوق الاقتراع. نداؤنا لهم ان يختاروا بين المناضلين والانتهازيين، بين من لهم سيرة ذاتية مشرفة ومن لهم سيرة ذاتية مخجلة، بين من هو صادق ومن هو منافق. صار واضح بالنهاية لاي جهة كل طرف بينتمي ان كان من الاحزاب او من خارجها.

مش مزبوط انو كلن يعني كلن عاطلين. في كتير من اللبنانيين بعد ما خسروا نعمة التمميز بين الحق والباطل يللي ربنا خصصها لاروع مخلوقاته الانسان. الاوادم كتار وهني قادرين يحققو التغيير حتى لو طال الزمن. التيار الوطني ألحر واحد منهم. هو يللي كان ولا يزال عم ينادي بالسيادة وقت يللي هلق السياديين الجدد كانوا من الزاحفين للاحتلالات، هو يللي كان ولا يزال عم بحارب الفساد وقت يللي هلق مدعي العفة والطهارة عايشين مبسوطين بكنفه، هو يللي كان ولا يزال ياخذ المبادرات وقت يللي غيرو ما عندو لا شغلة ولا عملي الا تدمير سمعة خصمه بالشخصي ومن دون اي دليل لانو ما عندو شي يقدمه لوطنه.

المتل بيقول: لا تكره شرا" لعله خير. ونحنا منقول: لاقونا على الانتخابات.