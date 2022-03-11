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فياض التقى السفير الروسي: اللقاء كان لمتابعة تطورات الوضع العام

11
MARCH
2022
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ستقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف وكانت جولة أفق حول الوضع العام وتداعيات الحرب الاوكرانية – الروسية وانعكاساتها على قطاع النفط في لبنان وكيفية معالجة هذا الامر من قبل وزارة الطاقة.

وأشار الوزير فياض أن اللقاء كان لمتابعة تطورات الوضع العام متمنياً أن تنتهي الأزمة الأمنية التي يعاني منها العالم أجمع بأسرع وقت ممكن بما فيه مصلحة الجميع.

بدوره إعتبر السفير الروسي أن اللقاء جاء في إطار متابعة الأمور الثنائية والتطوير في المشاريع الموجودة بين روسيا والجمهورية اللبنانية معتبراً أن اللقاءات ستستمر في إطار التعاون في المجالات المشتركة بهدف التقدم بها.

ورداً على سؤال عن العرض الروسي لإنشاء مصفاة للنفط للمساهمة بإيجاد حلول للكهرباء والمحروقات، اشار الوزير فياض أن عرضاً عامّاً وردنا من شركة روسية خاصة وقد يتبلور مع الوقت لأن مشاريع مماثلة تأخذ مدى طويلاً من الزمن أكان فيما خص الغاز للكهرباء أو المحروقات للإستفادة منها، وتخفيض حاجاتنا لإستيراد هذه المواد. وبعد إستكمال الخطوات اللازمة لبلورة هذا المشروع وتحديد جدواه ومتطلباته سيتوجب عرضه على مجلس الوزراء نظراً لإهميته الإستراتيجية والإقتصادية. وتطرق البحث أيضاً الى تطور العمل في مشروع إنشاء المستودعات لتخزين المشتقات النفطية في الشمال.


كما التقى الوزير فياض سفير العراق حيدر شياع البراك وتطرق البحث الى مساعدة العراق ووقوفه الى جانب لبنان وصولاً للتحضير الى زيارة اللجنة العراقية الاسبوع المقبل خصوصاً في ما يخص آلية إنتفاع الطرف العراقي من مستحقاته المرتبطة بتوريد الفيول العراقي الى لبنان مما يؤدي الى المساعدة في تحريك العجلة الإقتصادية لناحية المنتجات والخدمات اللبنانية التي سيستفيد منها القطاعان العام والخاص في لبنان.

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