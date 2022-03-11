الرئيس عون وقّع مرسومي تعيين امين عام المجلس الأعلى للدفاع والعضو المتفرغ

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اعلن وزير الاعلام الجديد المهندس زياد المكاري ان الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد " تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من اجل تخفيف المعاناة على اللبنانيين، كما تفضيل المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، الى رحاب العمل الوطني الجامع".



كلام الوزير المكاري جاء بعد استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون له ظهر اليوم في قصر بعبدا، لمناسبة تعيينه وزيراً للاعلام خلفاً للوزير السابق جورج قرداحي. وقد تمنى الرئيس عون للوزير المكاري التوفيق في مهامه الجديدة، مشدداً على أهمية وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.



وبعد اللقاء، ادلى الوزير المكاري بالتصريح الآتي:

"لا يمكن الانطلاق بمهامي الوزارية من دون ان اتشرف بزيارة فخامة الرئيس العماد ميشال عون ، والاستماع الى توجيهاته، حيث كانت مناسبة كي اشكر كل من منحني الثقة، وأتمنى التعاون بين الجميع لما فيه خير لبنان واللبنانيين. ولا شك ان دقة المرحلة وحساسيتها، كما الظروف الصعبة، تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من اجل تخفيف المعاناة على اللبنانيين، كما تفضيل المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، الى رحاب العمل الوطني الجامع.



واخترت في هذه المرحلة الا اتحدث قبل ان اتسلم مهامي، وانا قريب من الجميع. البلد يعاني من ازمة كبيرة تتطلب ان نعمل بدل ان نتكلم".

ممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة ميلاني هوينشتاين Melanie Hauenstein، وذلك بعد تسلمها مهامها في لبنان، وتمنى لها التوفيق في مسؤولياتها الجديدة، مشدداً على أهمية التعاون بين لبنان والبرنامج، والمشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها على مختلف الصعد.



وأكدت السيدة هوينشتاين ان البرنامج سيواصل نشاطه في لبنان بزخم لتحقيق الأهداف التي يعمل من اجلها.



توقيع مرسومي عضويتي المجلس الأعلى للدفاع والمجلس العسكري

الى ذلك، وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 8923 القاضي بتعيين العميد الركن بيار صعب عضواً في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، كما وقّع ايضاً المرسوم الرقم 8924 القاضي بتعيين العميد الركن محمد المصطفى اميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع.

وبذلك، اكتمل عقد المجلس العسكري المؤلف من ستة أعضاء.