living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون وقّع مرسومي تعيين امين عام المجلس الأعلى للدفاع والعضو المتفرغ

11
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعلن وزير الاعلام الجديد المهندس زياد المكاري ان الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد " تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من اجل تخفيف المعاناة على اللبنانيين، كما تفضيل المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، الى رحاب العمل الوطني الجامع".

كلام الوزير المكاري جاء بعد استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون له ظهر اليوم في قصر بعبدا، لمناسبة تعيينه وزيراً للاعلام خلفاً للوزير السابق جورج قرداحي. وقد تمنى الرئيس عون للوزير المكاري التوفيق في مهامه الجديدة، مشدداً على أهمية وسائل الاعلام على اختلاف أنواعها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

وبعد اللقاء، ادلى الوزير المكاري بالتصريح الآتي:
"لا يمكن الانطلاق بمهامي الوزارية من دون ان اتشرف بزيارة فخامة الرئيس العماد ميشال عون ، والاستماع الى توجيهاته، حيث كانت مناسبة كي اشكر كل من منحني الثقة، وأتمنى التعاون بين الجميع لما فيه خير لبنان واللبنانيين. ولا شك ان دقة المرحلة وحساسيتها، كما الظروف الصعبة، تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من اجل تخفيف المعاناة على اللبنانيين، كما تفضيل المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، الى رحاب العمل الوطني الجامع.

واخترت في هذه المرحلة الا اتحدث قبل ان اتسلم مهامي، وانا قريب من الجميع. البلد يعاني من ازمة كبيرة تتطلب ان نعمل بدل ان نتكلم".
ممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP
وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة ميلاني هوينشتاين Melanie Hauenstein، وذلك بعد تسلمها مهامها في لبنان، وتمنى لها التوفيق في مسؤولياتها الجديدة، مشدداً على أهمية التعاون بين لبنان والبرنامج، والمشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها على مختلف الصعد.

وأكدت السيدة هوينشتاين ان البرنامج سيواصل نشاطه في لبنان بزخم لتحقيق الأهداف التي يعمل من اجلها.

توقيع مرسومي عضويتي المجلس الأعلى للدفاع والمجلس العسكري
الى ذلك، وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 8923 القاضي بتعيين العميد الركن بيار صعب عضواً في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، كما وقّع ايضاً المرسوم الرقم 8924 القاضي بتعيين العميد الركن محمد المصطفى اميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع.
وبذلك، اكتمل عقد المجلس العسكري المؤلف من ستة أعضاء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout