البيت الأبيض: الرئيس بايدن سيعلن عن إجراءات جديدة ضد روسيا اليوم

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيكشف يوم الجمعة، عن إجراءات لمواصلة مساءلة روسيا عن "حربها غير المبررة على أوكرانيا".

وتناقلت وسائل إعلام أميركية تسريبات تتعلق بالإجراءات التي سيكشف عنها بايدن، ومن بينها إنهاء العلاقات التجارية مع روسيا.

وأشارت التسريبات إلى أن بايدن سيفسح المجال أمام المزيد من التعرفات الجمركية على الواردات الروسية.

ووفق التسريبات، فإن الإعلان سيكون إلى جانب قادة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع، دون توضيح من قبل المصادر الإعلامية حول مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص تحديدا، وإن كان سيتم عبر مكالمة بالفيديو أو بطريقة أخرى.

وأقرّ الكونغرس الأميركي، مساء الخميس، ميزانية جديدة للحكومة الفيدرالية، تتضمن تمويلا ضخما تناهز قيمته 13.6 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.

والنص الذي يلحظ شقا اقتصاديا وآخر إنسانيا بالإضافة إلى أموال ستخصّص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، أقرّه مجلس الشيوخ بأغلبية من كلا الحزبين، وذلك غداة إقراره في مجلس النواب.

وبخروجه من الكونغرس سيحال مشروع قانون الموازنة إلى الرئيس بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونا نافذا.

ورحب البيت الأبيض بإقرار التشريع، الذي يهدف لتجنب إغلاق أنشطة حكومية قبل مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة عندما ينتهي أجل التمويل الحالي للحكومة.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس بايدن يتطلع إلى توقيع التشريع بما يتضمنه من "دعم تاريخي للشعب الأوكراني في دفاعه عن بلده وديمقراطيته".