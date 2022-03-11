نداء الوطن: "التيار": إجهاض "الميغاسنتر" لن يمرّ مرور الكرام "ومش رح نبلعها"

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

حكومياً، تخطى مجلس الوزراء أمس "جدلية" الميغاسنتر وأسقطها من حسابات الدورة الانتخابية المقبلة في 15 أيار، مقابل مطالبته بوجوب اعتمادها في انتخابات العام 2026، غير أنّ مصادر قيادية في "التيار الوطني الحر" أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ إجهاض "الميغاسنتر" على طاولة مجلس الوزراء لن يمرّ مرور الكرام "ومش رح نبلعها"، كاشفةً أنّ "التيار" سيعقد اجتماعاً تشاورياً اليوم برئاسة النائب جبران باسيل للتداول في "مروحة الخيارات المتاحة أمامه، وهي كثيرة، من بينها طرح تقديم اقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب حول آلية الميغاسنتر لوضع المجلس أمام مسؤولياته في ظل استنكاف الحكومة عن القيام بواجباتها في هذا الملف". ورداً على سؤال حول المدى الذي يمكن أن يبلغه "التيار الوطني" في تصعيده السياسي – الانتخابي، اكتفت بالقول: "التصعيد مستمر ومن الممكن أن يؤدي إلى أي مكان".