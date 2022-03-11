عناوين الصحف ليوم الجمعة 11 آذار 2022

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لبنان نحو رفض اقتراح هوكشتين
عقوبات أميركية على ذوي شهداء كمين الطيونة!
الديار: لا خطة لوقف الانهيار و«الميغاسنتر» طار لحماية تحالف القطعة بين «التيار» «وامل»
رئيس الوفد اللبناني يشكك في ادارة بعبدا لتفاوض «الترسيم» : تنازلات مجانية للعدو ؟
قرار مشبوه للمحكمة الدولية.. «اسرائيل» تزداد قلقا.. ومعركة السنيورة «مش محرزة»
البناء: فشل مفاوضات أنطاليا بين لافروف وكوليبا… وتقدّم روسيّ كبير في محيط كييف / الحكومة الروسيّة لقرارات تغيّر طبيعة النظام الاقتصاديّ والماليّ / زياد مكاري وزيراً للإعلام… وتعيينات أمنيّة… والميغاسنتر إلى 2026/
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نداء الوطن: "الميغاسنتر"... باسيل ينقل "المعركة" إلى مجلس النواب
"حكمٌ مبرم" باغتيال الحريري: "حزب الله" مُدان بـ"الثلاثة"!
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