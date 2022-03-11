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عناوين الصحف ليوم الجمعة 11 آذار 2022

11
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الأخبار: موسكو تخوض معركة حياة أو موت

لبنان نحو رفض اقتراح هوكشتين

عقوبات أميركية على ذوي شهداء كمين الطيونة!

 

 

 


الديار: لا خطة لوقف الانهيار و«الميغاسنتر» طار لحماية تحالف القطعة بين «التيار» «وامل»
رئيس الوفد اللبناني يشكك في ادارة بعبدا لتفاوض «الترسيم» : تنازلات مجانية للعدو ؟
قرار مشبوه للمحكمة الدولية.. «اسرائيل» تزداد قلقا.. ومعركة السنيورة «مش محرزة»

 

 

 

 

البناء: فشل مفاوضات أنطاليا بين لافروف وكوليبا… وتقدّم روسيّ كبير في محيط كييف / الحكومة الروسيّة لقرارات تغيّر طبيعة النظام الاقتصاديّ والماليّ / زياد مكاري وزيراً للإعلام… وتعيينات أمنيّة… والميغاسنتر إلى 2026/

 

 

 

 

اللواء: انتخابات بلا«ميغا» على نحيب التيار.. والمصارف تواجه منع السفر بالإضراب!
اشتباك حول مرجعية إعادة النازحين.. والمحكمة الدولية تدين عنصرين من حزب الله بعد التبرئة

 

 

 



نداء الوطن: "الميغاسنتر"... باسيل ينقل "المعركة" إلى مجلس النواب
"حكمٌ مبرم" باغتيال الحريري: "حزب الله" مُدان بـ"الثلاثة"!

 

 

 



الجمهورية: السلطة أجلت الميغاسنتر حتى 2026

إنطاليا: الحرب مستمرة

 

 

 


النهار: محكمة الحريري تصحّح حكمها بتوسيع الإدانات

 

 

 

 


l'orient le jour: Pour les législatives, le Hezbollah contraint Amal et le CPL à s’allier

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