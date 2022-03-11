عناوين الصحف ليوم الجمعة 11 آذار 2022

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الأخبار: موسكو تخوض معركة حياة أو موت

لبنان نحو رفض اقتراح هوكشتين



عقوبات أميركية على ذوي شهداء كمين الطيونة!







الديار: لا خطة لوقف الانهيار و«الميغاسنتر» طار لحماية تحالف القطعة بين «التيار» «وامل»

رئيس الوفد اللبناني يشكك في ادارة بعبدا لتفاوض «الترسيم» : تنازلات مجانية للعدو ؟

قرار مشبوه للمحكمة الدولية.. «اسرائيل» تزداد قلقا.. ومعركة السنيورة «مش محرزة»

البناء: فشل مفاوضات أنطاليا بين لافروف وكوليبا… وتقدّم روسيّ كبير في محيط كييف / الحكومة الروسيّة لقرارات تغيّر طبيعة النظام الاقتصاديّ والماليّ / زياد مكاري وزيراً للإعلام… وتعيينات أمنيّة… والميغاسنتر إلى 2026/

اللواء: انتخابات بلا«ميغا» على نحيب التيار.. والمصارف تواجه منع السفر بالإضراب!

اشتباك حول مرجعية إعادة النازحين.. والمحكمة الدولية تدين عنصرين من حزب الله بعد التبرئة





نداء الوطن: "الميغاسنتر"... باسيل ينقل "المعركة" إلى مجلس النواب

"حكمٌ مبرم" باغتيال الحريري: "حزب الله" مُدان بـ"الثلاثة"!





الجمهورية: السلطة أجلت الميغاسنتر حتى 2026

إنطاليا: الحرب مستمرة



النهار: محكمة الحريري تصحّح حكمها بتوسيع الإدانات



l'orient le jour: Pour les législatives, le Hezbollah contraint Amal et le CPL à s’allier