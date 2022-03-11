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أسرار الصحف ليوم الجمعة 11 آذار 2022

11
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2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تقول مصادر على صلة بالدراسات الانتخابية إن عودة كتلة التيار الوطني الحر لتشكيل الكتلة الأكبر نيابياً اصبح مرجحاً، رغم تراجع حجم الكتلة، لكن مع تراجع منافسيها اكثر حيث يرجح ان تنال 15 – 18 مقعداً بينما أكبر منافسيها سينال 11 – 14 مقعداً.

 


خفايا

قالت مصادر روسية إن الحكومة ستقوم بتشغيل كل المؤسسات الغربية التي اوقفت اعمالها دون تحديد وضعها القانوني، ومنها الطائرات المستأجرة وإن تسديد الديون الروسية العامة والخاصة سيتم بالروبل و إن قرار عدم الارتهان للسوق الأوروبية في الغاز والنفط قد اتخذ وسينفذ تدريجياً.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

قالت مصادر متابعة إنه لو كان رد الوسيط الأميركي هوكشتاين إيجابياً لكان تم تظهيره فوراً. بينما درْس هذا الرد يعني أن الطرح الإسرائيلي سيّئ ولن يحتمله العهد بعد التنازل عن الخط 29 إلى الخط 23.

 

هناك شبه اعتقاد بأن الغاز المصري لن يصل إلى لبنان ليس فقط بسبب الخوف من العقوبات الأميركية بل أيضا لأن من مصلحة مصر بيعه إلى أوروبا بأسعار أفضل نتيجة الحرب الروسية ـ الأوكرانية.

 

يشكو رئيس الحكومة من وزير خدماتي بسبب سوء إدارته قطاعاً حيوياً متباهياً بأن أهم إنجازاته تأمين المازوت لتسيير محطات هذا القطاع.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
طالت العقوبات الأميركية على روسيا شخصيات لبنانية على علاقات متينة بها، إذ تبيَّن أن أموالهم في المصارف الروسية ذهبت مع ريح العقوبات الجارية!


غمز
يدور نقاش صامت لدى جهات حزبية وسياسية حول خيارات الترشيح واعتبارات الأفضليات لدى القوى السياسية!


لغز
أصر رئيس تيّار معارض على تسمية وزير لمقعد خلا باستقالة وزير آخر محسوب عليه، لإعتبارات تتعلق بعدم إلقاء الإعلام الرسمي بأيدي فريق العهد في أيامه الأخيرة!

 

 

 

الجمهورية: أسرار

أحد رؤساء الهيئات المستقلة لم يشارك في المؤتمرات الإقليمية والدولية
ألغى أحد رؤساء الهيئات المستقلة مشاركته في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية لأسباب لم يكشف عنها

 

استغراب من ترشيح "مناهض للعهد" في إحدى دوائر الشمال
تفاجأ نائب سابق بترشّح إبن شقيق نائب سابق في إحدى دوائر الشمال على لائحة تيار سياسي مناهض للعهد


أين هي مصالح لبنان المشتركة مع روسيا؟
سأل وزير حقيبة سيادية رداً على أسباب اتخاذ لبنان موقفاً ضد روسيا: أين هي مصالح لبنان المشتركة مع روسيا؟

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