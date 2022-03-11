إنتخابات 2022- الأنباء الكويتية: قانصوه تقدم بطلب ترشحه عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك - الهرمل

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الأنباء الكويتية: تقدم رئيس «اللجنة المركزية في حزب البعث الاشتراكي في لبنان» الوزير السابق عاصم قانصوه (85 سنة) بطلب ترشحه عن المقعد الشيعي في دائرة بعلبك -الهرمل الى الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل.

ويأتي ترشح قانصوه بعد عزوفه في الدورة الماضية وحلول اللواء جميل السيد مكانه، وهو يحاول، الآن، استرداد موقعه كنائب، للمرة الثالثة، عن دائرة بعلبك - الهرمل ضمن تحالفاته في لائحة واحدة.

وأفادت مصادر قانصوه «الأنباء» بأن الأمر معقود بما سيتبلغه «حزب الله» من القيادة السورية، كونه يمثل «حزب البعث» الذي تسلم قيادته الجديدة علي حجازي.